Sanatçı Ali Ekber Çiçek, vefatının 16'ıncı yılında Edremit'teki kabri başında anıldı

BALIKESİR (AA) - Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 16'ıncı yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Tahtakuşlar Mahallesi'nde Edremit Belediyesince düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 16 yıl önce Türkiye'nin çok önemli bir değerini kaybettiğini belirtti.

Arslan, "Ali Ekber Çiçek, türkülerin ve sazın ustası, hepimiz için çok önemli bir değerdi. Aradan 16 yıl geçmesine rağmen hala kabri başında bu kadar seveni toplanıp türkülerine eşlik ediyorsa, aramızda olmayan bir çok seveni kendisini anıyor 'Ali Ekber Çiçek'i unutmadık' diyebiliyorsa, bedeninin fani dünyada olmayışı, öldüğü anlamına gelmez." dedi.

Arslan, Ali Ekber Çiçek'in geride bıraktığı eserler ile ölümsüz olmayı başarabildiğini sözlerine ekledi.

Ali Ekber Çiçek'in kızı, Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Çiçek de AA muhabirine, acılarının büyük olduğunu ancak sevenleriyle paylaştıkça azaldığını söyledi.

Çiçek, çok yoğun duygular yaşadığını anlatarak, "Babamın hep bütünleyici, birleştirici olması ve hala da burada bir arada olmamız o kadar mutlu ediyor ki beni. Herkes gönülden geliyor severek, hissederek, duyarak. Hep babam diyordu, 'Emeklerim boşa gitmemiştir değil mi?' diye. Hiç boşa gitmemiş. O yüzden de hep beraberiz. Bu dönemlerde konuşmak benim için de zor oluyor. Hep bir arada olmamız vesilesiyle çok daha güçlü hissediyorum ama acım çok büyük." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Edremit Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ahmet Cumhur Dokur, belediye olarak büyük ozan Ali Ekber Çiçek'i ölüm yıldönümünde dostlarıyla, sevenleriyle, kızıyla andıklarını ifade etti.

Yöresel halk müziği sanatçısı ve Ali Ekber Çiçek'in yakın arkadaşı Adil Asker Yıldız da merhumun, evrensel kişiliğiyle herkese ışık olmaya çalışan bir kişi olduğunu dile getirdi.

Ali Ekber Çiçek'in uzun yıllar olmasına rağmen türküleriyle, gönlüyle, sanatıyla, dostluğuyla insanların arasında yaşadığını belirten Yıldız, "Ali Ekber Çiçek ölmedi. Türküleriyle birlikte binlerce yıl yaşayacak. Ali Ekber Çiçek bütün dünyanın kardeşiydi, babasıydı, ağabeyiydi. Onun hatırları, türküleri, dostluğu, kişiliği yarınlara taşınacak. Gençler tarafından belki de tez olarak okunacak. Herkesin örnek alacağı bir yaşam sürdü. O sebeple Ali Ekber ağabeyin bugün yanına geldik, dostlarla andık." diye konuştu.

Çiçek'in kabrine karanfil ve güller bırakan dua eden katılımcılar ile sanatçının kızı Ebru Çiçek, etkinliğin sonunda Ali Ekber Çiçek'e ait türküleri seslendirdi.

