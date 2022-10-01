Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Adana'da konser verdi

Adana'da, Rumeli Balkan Türkleri Gecesi etkinlikleri kapsamında Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.

Sarıçam Belediyesi tarafından Yeniyayla Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Mustafa Yıldızdoğan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser için alanı dolduran müzikseverler de Yıldızdoğan'a parçalarını söylerken eşlik etti.

Sanatçı Rumelili Serhat'ın da sahne aldığı etkinliğe, Sarıçam Belediyesi Başkanı Bilal Uludağ, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



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