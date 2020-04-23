YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret

Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Milas’ın Ören Mahallesinden ev alarak Milas’a yerleşen ünlü sanatçı Seda Sayan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı da makamında ziyaret etti.Eniştesi Coşkun Yıldız ile Milas’a gelerek Başkan Tokat’ı ziyaret eden Sayan; Milaslıların yakın ilgisinden çok memnun kaldığını belirterek “Türkiye’nin en cennet köşesinde yaşıyorsunuz, Ören için yapılacak her türlü tanıtımda bende destek olmak isterim” dedi.Seda Sayan’ın da artık bir Milaslı olduğunu belirten Başkan Tokat ziyaret için ayrıca teşekkür etti.

Milas’ın Ören Mahallesinden ev alarak Milas’a yerleşen ünlü sanatçı Seda Sayan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı da makamında ziyaret etti.
Eniştesi Coşkun Yıldız ile Milas’a gelerek Başkan Tokat’ı ziyaret eden Sayan; Milaslıların yakın ilgisinden çok memnun kaldığını belirterek “Türkiye’nin en cennet köşesinde yaşıyorsunuz, Ören için yapılacak her türlü tanıtımda bende destek olmak isterim” dedi.
Seda Sayan’ın da artık bir Milaslı olduğunu belirten Başkan Tokat ziyaret için ayrıca teşekkür etti. Ören’in tanıtım ve reklama ihtiyacının olduğunun altını çizen Başkan Tokat; “Uzun vadeli stratejik planlamalarımız içerisinde Ören’i spor turizm alanı olarak hazırlama çalışmamız var. Böylelikle 12 ay turizmden yararlanılabilecek. Sizlerin de artık bir Örenli olmanız bu anlamda çok önemli. Hep birlikte Ören’in tanıtımı için güzel projeler üretebiliriz” dedi.
Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette sanatçı Seda Sayan Başkan Tokat’tan Milas ve Ören hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Muğla Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Bodrum’u Coşturan Parti

Bodrum’u Coşturan Parti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.