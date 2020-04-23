Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret

Milas’ın Ören Mahallesinden ev alarak Milas’a yerleşen ünlü sanatçı Seda Sayan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı da makamında ziyaret etti.

Eniştesi Coşkun Yıldız ile Milas’a gelerek Başkan Tokat’ı ziyaret eden Sayan; Milaslıların yakın ilgisinden çok memnun kaldığını belirterek “Türkiye’nin en cennet köşesinde yaşıyorsunuz, Ören için yapılacak her türlü tanıtımda bende destek olmak isterim” dedi.

Seda Sayan’ın da artık bir Milaslı olduğunu belirten Başkan Tokat ziyaret için ayrıca teşekkür etti. Ören’in tanıtım ve reklama ihtiyacının olduğunun altını çizen Başkan Tokat; “Uzun vadeli stratejik planlamalarımız içerisinde Ören’i spor turizm alanı olarak hazırlama çalışmamız var. Böylelikle 12 ay turizmden yararlanılabilecek. Sizlerin de artık bir Örenli olmanız bu anlamda çok önemli. Hep birlikte Ören’in tanıtımı için güzel projeler üretebiliriz” dedi.

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette sanatçı Seda Sayan Başkan Tokat’tan Milas ve Ören hakkında bilgi aldı.

