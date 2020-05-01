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Sanatçılardan korona virüs uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.05.2020 12:59 | Son Güncelleme

Sahnelerin sevilen seslerinden korona virüs uyarısı yapıldı.

Sahnelerin sevilen seslerinden korona virüs uyarısı yapıldı. Sanatçılar, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını istedi.
Türkücü Yağız, "Geleceğimiz için yarınlarımız için evde kal Türkiye" çağrısı yaparken Sılanaz, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi atlatabilmek için evde kalmalıyız. Sağlıklı huzurlu bir şekilde, tekrar sevenlerimizle bir araya gelmek için evde kalmalıyız" dedi.
Küçük İbo da, "Bugüne kadar büyük bir sabırla evlerimizde kaldık. Daha fazla evimizde kalmamız gerekiyor. Bunun meyvesini en kısa zamanda yiyeceğimizi düşünüyoruz. Hayat eve sığar" derken Unzile de, "Virüs tedbirlerine harfiyen uymalıyız. En ufak boşvermişliğimiz, kendimizle birlikte yakın çevremizin, sevdiklerimizin hatta hiç tanımadığımız kişilerin hayatına mâl olabilir. Kimsenin katili olmayın. O yüzden evde kalın. Hayat eve sığar" çağrısında bulundu.

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