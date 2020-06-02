YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Sanatın yaşayacağı parkta çalışmalar başladı

Sanatın yaşayacağı parkta çalışmalar başladı

ORDU HABERLERİ  | 02.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Ordu’da vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği ‘Fatma Demirhan Sanat Parkı’ yenilenen yüzüyle hizmet sunacak.Kentte kültür ve sanatın canlı tutulması için estetik odaklı çalışmaları vatandaşlarla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin önemli değerlerini halka kazandırıyor.

Ordu’da vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği ‘Fatma Demirhan Sanat Parkı’ yenilenen yüzüyle hizmet sunacak.
Kentte kültür ve sanatın canlı tutulması için estetik odaklı çalışmaları vatandaşlarla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin önemli değerlerini halka kazandırıyor. Bu kapsamda şehrin merkezinde yer alan ve vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Fatma Demirhan Sanat Parkı, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.
Uzun yıllar Ordu’nun sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunuyla hizmet veren tiyatro binasının 1993 yılındaki yangında yok olmasının ardından mevcut alan park olarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Büyükşehir Belediyesi, adını tiyatronun ilk kadın oyuncularından biri olan Fatma Demirhan’dan alan ve mevcut halinde heykeller ve bankların yer aldığı park alanında peyzaj ve çevre düzenleme çalışmasını sürdürüyor. Proje kapsamında kent sahnesi, açık hava sinema alanı, Fatma Demirhan büstü, giriş karşılama meydanı, mobil satış üniteleri, üst örtülü mekanlar, dinlenme alanları ve zeminde tarih izleri enstalasyonu ile bitkisel tampon çalışması gerçekleştirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Ordu Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
02:55
Sabah
04:51
Öğle
12:32
İkindi
16:30
Akşam
20:02
Yatsı
21:49

Ordu Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Günaydın Eczanesi
Altinordu
Katırcıoğlu Eczanesi
Altinordu
Kayahan Eczanesi
Altinordu
Deva Eczanesi
Fatsa
Kanaat Eczanesi
Fatsa
Özsoy Eczanesi
Unye
Vitamin Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.