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Sanayi esnafı dezenfekte çalışmalarından memnun

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.06.2020 15:09 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi esnafının iş yerlerini dezenfekte etti.

Sanayi esnafı dezenfekte çalışmalarından memnun

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi esnafının iş yerlerini dezenfekte etti. Bölge esnafları salgınla büyük bir mücadele içerisinde olduğunu ve yapılan çalışmaların oldukça memnun olduklarını dile getirdi.
Korona virüse karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Sümer Mahallesi’nde bulunan esnafların iş yerlerini dezenfekte etti. Ekipler iş yerlerinin yanında otobüs duraklarında da hijyen çalışması gerçekleştirdi. Sanayi esnafı verilen dezenfeksiyon desteği için memnuniyetini dile getirirken hizmet için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Bölge esnaflarından Mehmet Kabak, “Çalışmalar, gayet güzel ve memnunuz. Tüm dünya salgınla büyük bir mücadele içerisinde ve belediyemizin yapmış olduğu bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Sanayi esnafı dezenfekte çalışmalarından memnun

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