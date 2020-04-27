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Sanayi esnafına maske

ANTALYA HABERLERİ  | 27.04.2020 10:45 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin her eve kapı kapı ve işyerleri açık olan esnafa yıkanabilir maske dağıtımı eski sanayi sitesiyle sona erdi.

Sanayi esnafına maske

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin her eve kapı kapı ve işyerleri açık olan esnafa yıkanabilir maske dağıtımı eski sanayi sitesiyle sona erdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, bölge dağıtım yapan ekipleri ziyaret ederek dağıtıma eşlik ederken ilçede 750 bin maske dağıtımı çok kısa sürede tamamladıklarını söyledi.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin esnafla birlikte yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı gerçekleştirdiği yıkanabilir maske dağıtımı, eski sanayi sitesiyle sona erdi. Belediye ekipleri sanayi sitesinde yüzde yüz pamuklu kumaştan yapılan maskelerin yanı sıra Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) ürettiği yüz koruyucu siperlikli yüz maskelerden de dağıttı.
Başkan Uysal da CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin’le sanayi sitesinde dağıtım yapan ekipleri ziyaret etti. Başkan Uysal, ziyarette dağıtıma katılırken, Muratpaşa’da 750 bin yıkanabilir maskeyi Muratpaşa sakinlerine ve çok kısa bir sürede tamamladıklarını söyledi. Bununla birlikte ASSİM’de de yaklaşık 40 bin siperlikli maske üreterek başta sağlık çalışanları ve emniyet görevlileriolmak üzere salgın sürecindeki riskli mesleklerde çalışanlara ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Salgın döneminde mümkün olduğunca evden çıkmıyoruz. Çıkmamız gerektiğinde maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz” uyarısında bulundu.

Sanayi esnafına maske

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