Sanayi kenti Kocaeli'den yılın ilk yarısında 5,4 milyar dolarlık ihracat

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin ocak-haziran dönemindeki ihracatı 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, Türkiye'nin küresel pazarlardaki varlığının genişlemesine en fazla katkı veren şehirler arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli yılın ilk 6 aylık döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 5 milyar 399 milyon 367 bin dolarla İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Kent ihracatı yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 gerilese de fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle kayıplar hızlı bir şekilde telafi ediliyor.

Nisanda aylık bazda yüzde 57'lik oranla keskin bir düşüş yaşayan Kocaeli'den yapılan ihracat, mayısta ise bir önceki aya göre yüzde 34 artmıştı. Güçlü toparlanmasını haziran ayında da devam ettiren kentin ihracatı, aylık bazda 865 milyon 419 bin dolara ulaştı.

- İhracatı otomotiv ve kimya omuzladı

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai Assan ve Honda Türkiye gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörünün önemli payı bulunuyor.