Sanayi Sitesi’nde uyuşturucu imalathanesi

Edinilen bilgiye göre; Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu Muratlı Sanayi Sitesi’nde tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler, tekstil dükkânı izlenimi verilen iş yerinin alt katında uyuşturucu imal edildiğini gözler önüne serdi.

İş yerinde yapılan aramalarda; 55 kök hint keneviri, 15 gram kurutulmuş vaziyette esrar maddesi, gübrelemede kullanılan kimyasal ilaçlar, aydınlatma mekanizmaları, ledler, fanlar, güç kaynağı, havalandırma filtreleri, havalandırma boruları, vantilatörler, motorlar, iklimlendirme ve ısı cihazları ele geçirildi.

Olaya ilişkin M.E. adlı şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma ise genişletilerek sürüyor.

