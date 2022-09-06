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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aksaray Valiliğini ziyaret etti:

06.09.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ziyaretlerde şehirlerimizin sanayi yapısının hangi noktalara geldiğini öğreneceğiz. Üniversitelerle sanayicilerimizin ilişkilerini, yöneticilerimiz ve milletvekilleriyle değerlendirip bölgenin sanayisinin ve iş dünyasının gelişmesine katkıda bulunmaya gayret edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yaptıkları ziyaretlerde şehirlerin sanayi yapısının hangi noktalara geldiğini öğreneceklerini belirterek "Üniversitelerle sanayicilerimizin ilişkilerini, yöneticilerimiz ve milletvekilleriyle değerlendirip bölgenin sanayisinin ve iş dünyasının gelişmesine katkıda bulunmaya gayret edeceğiz" dedi.

Büyükdede, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Aksaray'ı ziyaret ettiklerini söyledi. Bakanlık olarak tüm şehirleri sırayla gezeceklerini aktaran Büyükdede, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretlerde şehirlerimizin sanayi yapısının hangi noktalara geldiğini öğreneceğiz. Üniversitelerle sanayicilerimizin ilişkilerini, yöneticilerimiz ve milletvekilleriyle değerlendirip bölgenin sanayisinin ve iş dünyasının gelişmesine katkıda bulunmaya gayret edeceğiz. Bölgelerdeki üniversitelerimizin gelişmesini, Ar-Ge merkezlerinin gelişmesini, sanayi ile üniversite ilişkilerinin gelişmesini bu vesileyle değerlendirme fırsatımız oluyor."

Büyükdede, bu ziyaretlerle kentlerdeki sivil toplum kuruluşları, yöneticiler ve idarecilerle bir araya geldiklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirleri değerlendirme fırsatı bulduklarına da değinen Büyükdede, "Yapacağımız toplantılarla Aksaray'ı Bakanlık olarak değerlendireceğiz. Yeni yapılacak sanayi alanları ne olmalı, nasıl sanayimizi geliştirmeliyiz, bunları belirlemek ve değerlendirme fırsatımız olacak." diye konuştu.

Büyükdede'ye, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da eşlik etti.

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