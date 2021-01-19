Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladığımız, yakında yayınlayacağımız 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nda kendimize ve sektöre somut ve iddialı hedefler koyduk. Tüm modlarda üretilen araçlarda; y