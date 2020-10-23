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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Denizli’ye geliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 19:25 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, incelemelerde bulunmak üzere 26 Ekim 2020 Pazartesi günü Denizli’ye geliyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli’ye gelecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Denizli’ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, incelemelerde bulunmak üzere 26 Ekim 2020 Pazartesi günü Denizli’ye geliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli’ye gelecek. 26 Ekim 2020 Pazartesi günü Denizli’ye gelecek olan Bakan Varank, Denizlili iş adamları ile bir araya geleceği belirtildi. Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulunacak olan Bakan Varank, Çardak OSB’de yer alan GEKA desteği almış bir işletmeyi ziyaret edecek. Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde, Makine İhtisas OSB, Mermer ve Deri OSB Başkanları ve oda başkanları ile Denizli’deki sanayi yatırımları hakkında bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Bakan Varank, programın devamında ise iş adamları ile bir araya gelecek. DOSTEK Meslek lisesi ziyareti ve ardından işletme ziyaretleriyle devam edecek olan programını Valilik ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ziyaretleri takip edeceği belirtildi.
Bakan Varank, Laodikya kazı bölgesinde incelemelerde bulunacak
Pamukkale Üniversitesi Teknokent yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest’de roket yarışmaları yüksek irtifa kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden ‘Pamukkale Üniversitesi Hazar Takımı’ ile görüşecek. AK Parti İl Başkanlığına yapacağı ziyaret ile devam edecek program, Laodikya kazı bölgesi ziyareti ile son bulacağı ve Bakan Varank aynı gün akşam saatlerinde havayolu ile Denizli’den ayrılacağı belirtildi.

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Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
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