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Sanayide korkutan patlama: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.06.2020 17:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Karaelmas Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ayağından yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Merkez Asma Mahallesi Karaelmas Küçük Sanayi Sitesindeki bir lastikçi de meydana geldi.

Zonguldak’ta Karaelmas Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ayağından yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Asma Mahallesi Karaelmas Küçük Sanayi Sitesindeki bir lastikçi de meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Aydın İ., isimli şahıs lastik şişirirken lastik bir anda patladı. Patlamanın şiddetiyle sol ayağından yaralanan Aydın İ., isimli şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi Aydın İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Buket Eczanesi
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Çatalağzı Eczanesi
Merkez
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Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
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