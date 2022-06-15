YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

15.06.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde aynı yönde seyreden iki tır çarpıştı.

Kazada sürücülerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandıDamat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı
Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden olduErzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef olduGümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayla Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.