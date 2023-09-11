YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe’de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı

Sancaktepe’de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı

11.09.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sancaktepe’de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı

Olay dün saat 07.00 sularında Samandıra Kartal bağlantı yolunda Samandıra gişeler Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerlemekte olan motosiklet sürücüsü Gizem B. motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü Gizem B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının ağır yaralı olduğu öğrenildi. Yaralı kadın ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da 20 düzensiz göçmen yakalandıAydın’da 20 düzensiz göçmen yakalandı
İHA’lar tespit etti, lastik bot içindeki 52 kişi yakalandıİHA’lar tespit etti, lastik bot içindeki 52 kişi yakalandı
Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçakladıOda arkadaşını sokakta sırtından bıçakladı
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:40
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Erenköy pinar eczanesi
Kadikoy
Uysal eczanesi
Sariyer
Nihal eczanesi
Kadikoy
Emel eczanesi
Sultangazi
Gaye eczanesi
Maltepe
Beyza onarer eczanesi
Arnavutkoy
Malik eczanesi
Fatih
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.