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Sandıkçı: “Günün her saati vatandaşın hizmetindeyiz”

18.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yolda kalan, darda kalan, hastalanan, hastaneye gitmesi gereken kim varsa günün her saati hizmetindeyiz” dedi.Canik Belediyesi ilçede etkili olan yar yağışı nedeniyle vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yolda kalan, darda kalan, hastalanan, hastaneye gitmesi gereken kim varsa günün her saati hizmetindeyiz” dedi.
Canik Belediyesi ilçede etkili olan yar yağışı nedeniyle vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde yol açma çalışmalarıyla birlikte, yolda kalan, darda kalan, hastalanan, hastaneye gitmesi gereken kim varsa ulaşımlarını sağlıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş birliği içerisinde ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu andan itibaren vatandaşların yaşamı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde kar küreme araçlarıyla bütün yollar ulaşıma açılırken, yaya kaldırımları, dolmuş ve otobüs durakları, kamu kurumlarının girişleri ekiplerce kardan temizleniyor. Ekipler bütün bu çalışmalarla birlikte yollarda sıkıntı yaşayan, darda kalan, hastalanan, hastaneye gitmesi gereken vatandaşların yardımına koşarak yaşamlarını kolaylaştırmak için günün 24 saati çalışmalar devam ediyor.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yoğun kar yığışı nedeniyle ilçe genelinde yol açma, buzlanmaya karşı tuzlama ve ilçe insanlarının yardımına koşan yardım ekiplerin çalışmalarını alanda takip ediyor. “Darda kalan, zorda kalan tüm insanlarımızın yardımına koşuyoruz” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Tüm yurdumuzu etkileyen yoğun kar yağışı ilçemizde de etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini çok daha fazla gösterdi. Çalışma arkadaşlarımız Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle iş birliği içerisinde kar yağışının etkili olduğu ilk günden bu yana vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamadan yaşamlarını sürdürmeleri için canla başla çalışarak bütün yolları açık tutmak için mücadele ettiler. Her bir çalışanıma teşekkür ediyorum. İlçemizde ulaşım konusunda bir sıkıntımız yok. Bütün yollarımız açık. Bunun yanında dolmuş ve otobüs durakları, kamu kurumlarının girişleri, yaya kaldırımları ekiplerimizle temizlenerek insanlarımızın kullanımına sunuluyor. Günün hangi saati olursa olsun ekiplerimiz yolda kalan, darda kalan, hastalanan kim varsa anında müdahale ederek gidecekleri yerlere ulaşımları sağlanıyor” açıklamasında bulundu.

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