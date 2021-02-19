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Sandıklı’da sokak hayvanları unutulmadı

19.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı.İlçede bir süredir devam eden soğuk havalar hayatı olumsuz etkilerken, zorluk kış şartlarında sokak hayvanları da nasibini aldı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı.
İlçede bir süredir devam eden soğuk havalar hayatı olumsuz etkilerken, zorluk kış şartlarında sokak hayvanları da nasibini aldı. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından başlatılan çalışma ile ilçenin farklı noktalarına zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından mama ve yem bırakması ile devam etti.
Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınabilecek küçük önlemler ile hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten yetkililer, soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için vatandaşlarımızdan da hassasiyet göstermelerini istedi.

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