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Sandıklı’da yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyaçları gideriliyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların talepleri belediyeye gelen ihbarlar doğrultusunda alınarak ihtiyaçları gideriliyor.Sandıklı ilçesinde hükümetin yayınladığı genelgeye istinaden 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte organize olan Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediyeye gelen istekler doğrultusunda istekleri temin ederek kendilerine ulaştırıyor.65 yaş üstü vatandaşlardan aldıkları adres bilgilerine istinaden evlerine uğrayan personeller kendilerinin ihtiyaç listelerini not ettikten sonra alışverişlerini yaparak tekrar evlerine gelip siparişlerini teslim ediyor.

Sandıklı’da yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyaçları gideriliyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların talepleri belediyeye gelen ihbarlar doğrultusunda alınarak ihtiyaçları gideriliyor.
Sandıklı ilçesinde hükümetin yayınladığı genelgeye istinaden 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte organize olan Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediyeye gelen istekler doğrultusunda istekleri temin ederek kendilerine ulaştırıyor.
65 yaş üstü vatandaşlardan aldıkları adres bilgilerine istinaden evlerine uğrayan personeller kendilerinin ihtiyaç listelerini not ettikten sonra alışverişlerini yaparak tekrar evlerine gelip siparişlerini teslim ediyor.

Sandıklı’da yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyaçları gideriliyor

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Merkez
Karakurt Eczanesi
Merkez
Karaman Eczanesi
Merkez
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Vitamin Eczanesi
Dinar
Sare Eczanesi
Sandikli
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