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Sandıklı’daki yarım asrı gecik tarihe sahip olan hamam müze oldu

İHA İHA
22.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 1950 ve 1960’li yıllarda kullanılan tarihi hamam restore edilerek müze haline getirildi.

Sandıklı’daki yarım asrı gecik tarihe sahip olan hamam müze oldu

Sandıklı’da belediye binasının arkasında bulunan hamam belediye tarafından restore edilerek müze halinde kullanılmaya başlandı. Bir dönem atıl halde olan hamam, içerisinde o döneme ait musluk, sıcak taşlar, havlular, hamamdan çıkmış insanları canlandıran heykeller sergileniyor. Hamam içeresinde yine ilçe halkının müzeye bağışladığı ilçede yakın geçmişte kullanılan bakır eşyayalar, fotoğraf makineleri, tahtadan yapılan bebek beşikleri, ölçek ve tartılar gibi bir çok eşya sergileniyor. Mesai saatlerinde açık olan hamam müzesini isteyen vatandaşlar ziyaret edebiliyor.

İlçe sakinlerinden Ali Bayar, hamamın 1950’li yıllarda kullanıldığını kaydederek, “Eskiden hamam odun ateşi ile ısıtılır sabah saat 05.00’de hamam açılırdı. Bu hamam gün boyu akşam saat 09.00’a kadar devam ederdi. Şimdi bu hamam restore edildi. Şimdi ki adı ile hamam müzesi olarak adlandırılıyor. Hamam müzesi içersin de Sandıklı halkını evlerinde muhafaza ettikleri bakır eşyalar bağışlanmış. Burada hem hamam kültürüne ışık tutuluyor hem de 50 ya da 60 yıl önce ilçe halkı tarafından kullanılan eşyalar sergilenerek Sandıklı’nın tarihine ışık tutuluyor” dedi.

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