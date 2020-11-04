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Sandıklı’dan İzmir’e gönül köprüsü kuruldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.11.2020 16:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından İzmir’de meydana gelen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasında toplanan elektrikli ısıtıcı, yorgan ve yataklar afetzedelere ulaştırılmak için yola çıktı.Sandıklı Belediyesi’nin himayesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 250 elektrikli ısıtıcı, 2 bin battaniye ve 150 yatak, kuru gıda, domates ve nakdi yardımdan oluşan 2 kamyon dolusu malzeme yola çıktı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından İzmir’de meydana gelen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasında toplanan elektrikli ısıtıcı, yorgan ve yataklar afetzedelere ulaştırılmak için yola çıktı.
Sandıklı Belediyesi’nin himayesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 250 elektrikli ısıtıcı, 2 bin battaniye ve 150 yatak, kuru gıda, domates ve nakdi yardımdan oluşan 2 kamyon dolusu malzeme yola çıktı. Yardım malzemelerini belediyeden kamyonlara ise zabıta ile beraber görevliler yükledi. Yardım malzemelerinin en geç yarın İzmir’de olacağı öğrenildi.

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Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
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