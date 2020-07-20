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SANKO Okullarının 21 projesi Teknofest 2020 finallerinde

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

SANKO Okulları’nın 21 projesi, bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 finallerine katılmaya hak kazandı.TEKNOFEST 2020 Teknoloji yarışmasına dünya genelinden 20 bin 91 başvuru yapıldı.

SANKO Okullarının 21 projesi Teknofest 2020 finallerinde

SANKO Okulları’nın 21 projesi, bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 finallerine katılmaya hak kazandı.
TEKNOFEST 2020 Teknoloji yarışmasına dünya genelinden 20 bin 91 başvuru yapıldı. İlkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar 23 farklı kategoride düzenlenen ve toplumun tamamında teknoloji ile bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek. SANKO Okulları ilkokul kademesi “İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisi”nde iki, ortaokul kademesinde “Eğitim Teknolojileri Kategorisi”nde bir, “İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisi”nde üç, lise kademesinde ise “Eğitim Teknolojileri Kategorisi”nde iki, “İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisi”nde altı, "Robotik Yarışmaları kategorisi"nde yedi olmak üzere toplam 21 proje ile TEKNOFEST 2020 finallerine gitme hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, TEKNOFEST 2020 finaline 21 projelerinin katılma hakkı kazanmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirterek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.
Asyalı, 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan final yarışlarında öğrencilerine başarılar diledi.

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