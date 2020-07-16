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SANKO okullarının LGS başarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.07.2020 19:13 | Son Güncelleme

SANKO Ortaokulu öğrencileri Liseye Geçiş Sınavı’nda Türkiye geneli 414,16 puan ortalaması ile önemli bir başarıya imza attı.Türkiye’de 1.472.088 öğrencinin girdiği LGS’de SANKO Okulları öğrencilerinin yüzde 14,94’ü Türkiye geneli yüzde 1’lik, yüzde 50,57’si ise yüzde 5’lik dilime giriş sağladı.

SANKO okullarının LGS başarısı

SANKO Ortaokulu öğrencileri Liseye Geçiş Sınavı’nda Türkiye geneli 414,16 puan ortalaması ile önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye’de 1.472.088 öğrencinin girdiği LGS’de SANKO Okulları öğrencilerinin yüzde 14,94’ü Türkiye geneli yüzde 1’lik, yüzde 50,57’si ise yüzde 5’lik dilime giriş sağladı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerinin elde ettiği büyük başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyledi.
Asyalı, bu süreçte desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür ederek öğretmen ve öğrencilerini yürekten kutladığını bildirdi.

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