SANKO Okullarının masa tenisi başarısı

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yıldız Erkekler Masa Tenisi İl Şampiyonası”nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı il üçüncüsü oldu.

Gaziantep Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada Ahmet Mert Aksoy, Mehmet Atakan Özatan, Ali Adal Başel, Mert Küçükcan, Enes Işık ve Orkun Furkan Kasar’dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı üçüncüsü olmayı başardı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı sporcularını ve antrenörünü kutlayarak başarılarının devamını diledi.



