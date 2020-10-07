YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı

Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını yerine getirdiğinden dolayı Gaziantep’in ‘’TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.Sanko Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, AVM’lerin yeniden açıldığı günden itibaren ziyaretçilerine, yönetim ve mağaza personeline sağlıklı alışveriş ortamı sağlamak için her türlü önlemi alan ve süreci titizlikle yöneterek TSE’den belge alınmasını sağlayan ekip arkadaşlarını kutladığını söyledi.

Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını yerine getirdiğinden dolayı Gaziantep’in ‘’TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.
Sanko Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, AVM’lerin yeniden açıldığı günden itibaren ziyaretçilerine, yönetim ve mağaza personeline sağlıklı alışveriş ortamı sağlamak için her türlü önlemi alan ve süreci titizlikle yöneterek TSE’den belge alınmasını sağlayan ekip arkadaşlarını kutladığını söyledi. TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin önemine değinen Büyükaksu, “Yeniden hizmet vermeye başladığımız günden itibaren titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızı belgelendirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
İlk andan itibaren büyük bir duyarlılıkla ilgili talimatların öngördüğü koşulların da üzerinde aldıkları önlemlerle hijyen kurallarına büyük bir özenle uyduklarını kaydeden Büyükaksu, "Gaziantep’in ilk TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan alışveriş merkezi olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.
Sanko Park
2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır. 1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:23
İkindi
15:39
Akşam
18:13
Yatsı
19:27

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Babı Sıfa Eczanesi
Sahinbey
Berhayat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor
Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor
Gönüllüler sonbahar kahvaltısında buluştu
Gönüllüler sonbahar kahvaltısında buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.