Sanko Park’ta harcamalarınız paraya dönüşüyor

Gaziantep’in sosyal yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini yine çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

21-23 Ağustos tarihleri arası gerçekleşecek kampanya kapsamında, Sanko Park Alışveriş Merkezi içinde bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde alışveriş yapan ziyaretçiler, toplamda 750 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, bin TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak.

Ziyaretçilerin, 10.00-22.00 saatleri arasında yapılacak tüm alışverişleri Sanko Park danışma bankosuna ibraz etmeleri yeterli olacak.

