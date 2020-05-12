YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Sanko Üniversitesi’nde hemşirelik haftası kutlanıyor

Sanko Üniversitesi’nde hemşirelik haftası kutlanıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında hemşirelik bölümü akademisyenlerine armağan takdim edildi.Rektör Prof.

SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında hemşirelik bölümü akademisyenlerine armağan takdim edildi.
Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, hemşirelik bölümünde görevli akademisyenleri, ziyaret ederek, 12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutladı.
Prof. Dr. Dağlı, akademisyenlere başarılar dileyerek, bu zorlu sürecin üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceklerini söyledi.
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:18
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:36
Yatsı
21:04

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.