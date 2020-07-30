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SANKO Üniversitesi’nde kurban bayramı kutlaması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.07.2020 09:52 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi’nde K urban Bayramı nedeniyle akademik ve idari personelin katılımıyla sosyal mesafe gözetilerek bayramlaşma yapıldı.Rektör Yardımcısı Prof.

SANKO Üniversitesi’nde kurban bayramı kutlaması

SANKO Üniversitesi’nde K urban Bayramı nedeniyle akademik ve idari personelin katılımıyla sosyal mesafe gözetilerek bayramlaşma yapıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, akademik ve idari personeli görev yerlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramı için iyi dileklerini sundular.
Dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüs salgınına rağmen birlik ve dayanışma içinde başarıları bir yılı daha geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Bayram, başarıda katkısı olan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Prof. Dr. Bayram, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu.
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. 2020-2021 akademik döneminde öğrenci alacağı açıklanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

SANKO Üniversitesi’nde kurban bayramı kutlaması

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