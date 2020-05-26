YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. SANKO Üniversitesi’nde sanal bayramlaşma

SANKO Üniversitesi’nde sanal bayramlaşma

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında “Sanal Bayramlaşmada” bir araya geldiler.SANKO Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf Öğrencisi Süleyman Akıllı moderatörlüğünde öğrenci kulüpleri, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşarak birbirlerine güzel temennilerde bulundu.

SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında “Sanal Bayramlaşmada” bir araya geldiler.
SANKO Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf Öğrencisi Süleyman Akıllı moderatörlüğünde öğrenci kulüpleri, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşarak birbirlerine güzel temennilerde bulundu. Ramazan Bayramı’nın 1’inci ve 2’inci günü yapılan bayramlaşmada Süleyman Akıllı tarafından “Nerede O Eski Bayramlar” konulu bir sunum gerçekleştirildi.
Sunumun ardından SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Tüm genç arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, ailelerine ve sevdiklerine iyi bayramlar diliyorum. Kendi sağlığınıza ve sevdiklerinizin sağlığına dikkat etmenizin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Sizler, sağlık ordusunun birer neferisiniz” dedi. Prof. Dr. Dağlı’nın bayram mesajı sonrası Bilimsel Araştırma Topluluğu, Diyabet Kulübü, Edebiyat Kulübü, Emsa Kulübü, Fizyoyaşam Kulübü, Genç Tema Kulübü, İnovasyon Kulübü, Kanser ile Savaş Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, Sosyal Sorumluluk Kulübü, Voleybol Kulübü, Yaşam Rehberim Kulübü ve Yüzme Kulübü akademik danışmanlarından Prof. Dr. Arzu Tuna, Prof. Dr. İlker Saygılı, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Mıhcıoğlu, Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Ergen, Öğretim Görevlisi Didem Karayakupoğlu, Araştırma Görevlisi Saadet Özen, Okutman Mustafa Bayar ve Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin ile kulüp yöneticileri ve üyeleri bayram mesajlarını ilettiler.
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:08
Öğle
12:33
İkindi
16:23
Akşam
19:47
Yatsı
21:21

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Basra Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Gayem Eczanesi
Sehitkamil
Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Bayraktar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Antep sepeti Trendyol’da

Antep sepeti Trendyol’da

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.