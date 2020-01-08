YURTHABER
  4. Sanko “World Scholar’s Cup” Dünya Finallerinde

Sanko “World Scholar’s Cup” Dünya Finallerinde

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye genelinden 70 okulun katıldığı yarışmada SANKO Okulları öğrencilerinden Eren Can, Taylan Türkmen ve Asude Erturhan ilk on içerisinde yer alarak 12-13 Haziran tarihlerinde Prag’da düzenlenecek “World Scholar’s Cup-Prague Round” yarışmasına katılmaya hak kazandı.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, turnuvaya katılan öğrencilerin İngilizce dil yeteneklerinin yanı sıra, genel kültür bilgileriyle, eleştirel düşünmelerini sergileyecekleri dünya finallerine katılma hakkı kazanmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi."World Scholar’s Cup" (Dünya Bilginler Kupası) 40’tan fazla ülkede 2007 yılından bu yana düzenleniyor.

Sanko “World Scholar’s Cup” Dünya Finallerinde

Türkiye genelinden 70 okulun katıldığı yarışmada SANKO Okulları öğrencilerinden Eren Can, Taylan Türkmen ve Asude Erturhan ilk on içerisinde yer alarak 12-13 Haziran tarihlerinde Prag’da düzenlenecek “World Scholar’s Cup-Prague Round” yarışmasına katılmaya hak kazandı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, turnuvaya katılan öğrencilerin İngilizce dil yeteneklerinin yanı sıra, genel kültür bilgileriyle, eleştirel düşünmelerini sergileyecekleri dünya finallerine katılma hakkı kazanmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
"World Scholar’s Cup" (Dünya Bilginler Kupası) 40’tan fazla ülkede 2007 yılından bu yana düzenleniyor. Organizasyon ile geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam oluşturmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlanması amaçlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Giysiler yeni sahiplerinde ikinci şansı bulduGiysiler yeni sahiplerinde ikinci şansı buldu
MÜSİAD’dan kan bağış kampanyasına destekMÜSİAD’dan kan bağış kampanyasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Emek Sevgi Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"Gülümsemek bulaşıcıdır" sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor

"Gülümsemek bulaşıcıdır" sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.