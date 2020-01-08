Sanko “World Scholar’s Cup” Dünya Finallerinde

Türkiye genelinden 70 okulun katıldığı yarışmada SANKO Okulları öğrencilerinden Eren Can, Taylan Türkmen ve Asude Erturhan ilk on içerisinde yer alarak 12-13 Haziran tarihlerinde Prag’da düzenlenecek “World Scholar’s Cup-Prague Round” yarışmasına katılmaya hak kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, turnuvaya katılan öğrencilerin İngilizce dil yeteneklerinin yanı sıra, genel kültür bilgileriyle, eleştirel düşünmelerini sergileyecekleri dünya finallerine katılma hakkı kazanmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"World Scholar’s Cup" (Dünya Bilginler Kupası) 40’tan fazla ülkede 2007 yılından bu yana düzenleniyor. Organizasyon ile geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam oluşturmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlanması amaçlanıyor.

