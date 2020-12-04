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  4. Sanko’da 3 Doktor öğretim üyesi doçent unvanı aldı

Sanko’da 3 Doktor öğretim üyesi doçent unvanı aldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.12.2020 17:24 | Son Güncelleme

“Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkı” anlayışı ile 2014 yılından bu yana birçok başarıya imza atılan SANKO Üniversitesi’nde, üç akademisyen doçent unvanı aldı.Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın onay yazısı ile SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Dr.

“Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkı” anlayışı ile 2014 yılından bu yana birçok başarıya imza atılan SANKO Üniversitesi’nde, üç akademisyen doçent unvanı aldı.
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın onay yazısı ile SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Alper Serçelik, Kardiyoloji alanında, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Necla Benlier, Tıbbi Farmakoloji alanında Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bülent Sever ise Ortopedi ve Travmatoloji alanında “Doçent” unvanı almaya hak kazandı.
Doç. Dr. Alper Serçelik Kardiyoloji Uzmanı, Doç. Dr. Gökhan Bülent Sever ise Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak akademik görevlerinin yanı sıra, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabul ediyorlar.

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