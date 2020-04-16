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SANKON’da Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu’nda (SANKON) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) oluşturuldu.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu’nda (SANKON) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) oluşturuldu. 200 kişiden oluşacak olan YİK’de iş insanlarının yanı sıra bürokratlar, diplomatlar, siyasiler, gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılardan oluştuğu belirtildi.
SANKON Genel Başkan Yardımcısı Osman Yeğin’in yaptığı açıklamada yeni kurulan YİK’in organları Başkan, başkan yardımcıları ve üyelerden oluşacak kurul SANKON yönetim kurulunun çalışmalarını faaliyetlerini değerlendirecek ve takip edecek. Kurulu SANKON yönetim kuruluna çalışmalar hakkında yol haritası belirleme anlamında tavsiyelerde bulunacak. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, SANKON yönetim kurulu adına genel başkan sıfatıyla YİK’İ her ay bilgilendirecek. YİK başkanlığına Yatırım Doğu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüzbaşıoğlu getirilirken başkan yardımcılığı görevine ise MHP 21’inci dönem milletvekilleri Müjdat Kayayerli ve Ali Serdengeçti’nin getirildiği öğrenildi.

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