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SANKON’dan AB Türkiye Delegasyon Başkanlığına ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yönetim kurulu ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger tarafından kabul edildi.

SANKON’dan AB Türkiye Delegasyon Başkanlığına ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yönetim kurulu ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger tarafından kabul edildi. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu kabulde yapmış olduğu konuşmasında, “Öncelikle Türkiye ile Avrupa Devletleri arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere çok önem veriyoruz. Türk şirketleri olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini destekliyoruz. Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sivil toplum kuruluşlarının bu sürece katkısı, bizleri memnun etmektedir” diye konuştu.

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