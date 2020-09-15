YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa AMATEM’de inşaat tamamlandı

Şanlıurfa AMATEM’de inşaat tamamlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in alkol ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında projelendirdiği ve 2018 yılı sonunda temeli atılan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarında geçici kabul aşamasına gelindi.2019 yılı sonunda açılması planlanan ancak her iki merkezin de yatak kapasitesine 50’şer ilave yapacak proje revizesi nedeniyle inşaat çalışmaları uzayan merkezlerde incelemede bulunan Vali Erin, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in alkol ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında projelendirdiği ve 2018 yılı sonunda temeli atılan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarında geçici kabul aşamasına gelindi.
2019 yılı sonunda açılması planlanan ancak her iki merkezin de yatak kapasitesine 50’şer ilave yapacak proje revizesi nedeniyle inşaat çalışmaları uzayan merkezlerde incelemede bulunan Vali Erin, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tefrişat alımlarının tamamlandığı her iki merkezin, inşaat geçici kabulünün yapılmasının ardından faaliyete gireceği, tedavi için başka illere gitmek zorunda kalan bağımlıların tedavi ve rehabilitasyonlarının Şanlıurfa’da yapılmaya başlanacağı öğrenildi.
Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı sahasında inşa edilen AMATEM ve ÇEMATEM’de, poliklinikler, yataklı servisler, spor ve dinlenme alanları ile sosyal faaliyetlerin yapılabileceği alanlar bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:00
Öğle
12:25
İkindi
15:56
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Büyük Eczanesi
Haliliye
Florya Eczanesi
Haliliye
Florya Eczanesi
Haliliye
Bür Eczanesi
Eyyubiye
Gökçe Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Şanlıurfa’da korona denetimine 2 bin 690 personel katıldı
Şanlıurfa’da korona denetimine 2 bin 690 personel katıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Karaköprü’de vatandaşlara Aşure ikramı
Karaköprü’de vatandaşlara Aşure ikramı
Türkçe’nin Kürtçe kardeşliği
Türkçe’nin Kürtçe kardeşliği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.