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Şanlıurfa çarşısındaki iş yerlerinde kış hazırlığı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haleplibahçe Çarşısında yer alan 66 adet işyerinin bakım onarım çalışmalarını tamamladı.Bölge esnafı ve vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirmesi için büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında çarşının büyük bir kısmı yenilendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haleplibahçe Çarşısında yer alan 66 adet işyerinin bakım onarım çalışmalarını tamamladı.
Bölge esnafı ve vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirmesi için büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında çarşının büyük bir kısmı yenilendi. Haleplibahçe mevkiinde bulunan özellikle Şanlıurfa’ya özgü hediyelik eşyaların satıldığı Haleplibahçe Çarşısında yer alan 66 adet işyerinin bakım onarım çalışmalarını kapsamında işyerlerinin üst örtüsü değiştirildi.
Çarşısının bozulmuş olan su sızdıran üst örtüsünü kış aylarına girmeden "sandviç panel" ile yenileyen büyükşehir belediyesi çalışmalar kapsamında çarşısının ayrıca elektrik hattını tamamen değiştirdi. Öte yandan çarşının çatı oluklarını da düzenleyen büyükşehir belediyesi ekipleri, çarşının bakım ve onarımını yaparak esnafın ve vatandaşların hizmetine sundu.

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