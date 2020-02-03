YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Şanlıurfa Gençlik Merkezi’nden Karatay Gençlik Meclisi’ne ziyaret

Şanlıurfa Gençlik Merkezi’nden Karatay Gençlik Meclisi’ne ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 03.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, diğer kentlerde ve ilçelerde bulunan Gençlik Meclisleri’ne örnek oluyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, diğer kentlerde ve ilçelerde bulunan Gençlik Meclisleri’ne örnek oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni ziyaret ederek, Gençlik Meclisi yapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında fikir alış verişinde bulundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Musa Polat ve Gençlik Meclisi Üyelerinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu Karatay Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi yapısı hakkında bilgiler verdi. Gençlik Meclisleri’nin yerel demokrasinin gelişmesi adına önemli bir işlevi olduğunu söyleyen Ahmet Babuççu, farklı düşüncelere ait birçok gencin Gençlik Meclisi çatısı altında bir araya geldiğini vurguladı. Gençlik Meclisleri sayesinde birçok gencin yerel karar alma mekanizmalarının bir parçası haline geldiğini belirten Babuççu, “Günümüzde sadece askere gitmek, oy kullanmak ve vergi ödemenin haricinde, gönüllü çalışmalara katılarak sosyal hayatın içerisinde bulunmak bir vatandaşlık görevi haline geldi. Artık sivil toplum kuruluşları da karar alma mekanizmalarına etki edecek çalışmalar yürütüyor. Gençlik Meclisi gibi güçlü bir yapıyı içinde barından Karatay Kent Konseyi çalışma grubu ve yüzlerce gönüllüsü ile gençler Konya’da söz sahibi oluyor" dedi.

“Karatay gençlik meclisi örnek çalışmalara imza atıyor”
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Musa Polat ise; Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Farklı düşüncelere sahip gençlerin, meclis çatısı altında bir araya geldiğini belirten Musa Polat, "Gençlik Meclisleri’nde çok ortaklı çalışma kültürü yayılıyor. Farklı görüşlere sahip gençler bir masa etrafında toplanarak kentinde yaşadıkları sorunlar için çözüm üretiyor. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi bu çok ortaklı çalışma kültürünü başarı ile sürdürüyor" diyerek misafirperverliklerinden dolayı Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ne Kubbe-i Hadra hediye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifiMHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Konya Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:46
Öğle
13:09
İkindi
15:56
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Konya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Lokman Eczanesi
Karatay
Akasya Eczanesi
Selcuklu
Bektaş Eczanesi
Selcuklu
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Doğa Eczanesi
Selcuklu
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

MS hastalığında beslenme ve spor alışkanlığı önemli

MS hastalığında beslenme ve spor alışkanlığı önemli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.