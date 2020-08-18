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Şanlıurfa kırsalında yol çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda da yol çalışmalarına ağırlık verdi.12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe Örenyerinin de içinde bulunduğu, Küçük İstanbul-Örencik-Altındağ, Mesire Alanı-Orman Yolu-Gölpınar Mahallesi ve Bozova yol ayrımı-Tülmen mahallesi grup yollarını sathi asfaltla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda da yol çalışmalarına ağırlık verdi.
12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe Örenyerinin de içinde bulunduğu, Küçük İstanbul-Örencik-Altındağ, Mesire Alanı-Orman Yolu-Gölpınar Mahallesi ve Bozova yol ayrımı-Tülmen mahallesi grup yollarını sathi asfaltla buluşturuyor. Kent merkezi ve kırsalda her geçen gün yol ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi, grup yolları ile vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Bu kapsamda yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Biz seçime girerken şunu ifade ediyorduk; Halkımızın ve insanımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz olacaktır” dedi.
Beyazgül, “Küçük İstanbul, Örencik, Altındağ grup yolunda sathi kaplama yaptık. Vatandaşlarımızla ve muhtarımızla istişare ettik, bölgenin sorunlarını dinledik. İnşallah böyle hizmetlerimiz devam edecektir. Biz seçime girerken şunu ifade ediyorduk, Halkımızın ve insanımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz olacaktır. Bugünde halkımızı böyle mutlu görmekten memnunuz. Buradaki bağlarımız fıstıklıklarımız toz toprak altında kalıyordu şimdi rahatladılar kendileri teşekkür ediyor ve bizde kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah birlikte çok güzel hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Aynı zamanda orman içi orman yolumuz mesire alanına giden yol, Gölpınar bağlantısı da bu yol üzerinde olmaktadır orman Bölge Müdürlüğümüzle de bir protokol dahilinde bir yolumuz. Belediyemiz ekiplerince yapıldı. Geniş ve sathi kaplama bir yol insanlarımızın çokça kullandığı bir yol. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Yol incelemeleri sırasında Başkan Beyazgül’e, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri eşlik etti.

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