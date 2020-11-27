Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor

Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimleri kapsamında ekipler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanlarda inceleme yaparak maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de toplu taşıma araçlarını kontrol ederek HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ile ilgili tedbirleri inceledi.

- Malatya

Malatya'da kent merkezindeki cadde ve sokaklarda polis ekiplerinin pandemi tedbirleri kapsamındaki denetimleri sürüyor. Ekipler, vatandaşları, yoğunluk olan bölgelerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) ekipleri de toplu taşıma araçlarında kullanılan seyahat kartlarına HES kodu entegrasyonu çalışmaları kapsamında eski Belediye Meydanı'nda kurduğu mobil merkezden vatandaşların başvurularını alıyor.