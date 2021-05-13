Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık içerisindeki şehitliğe gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın ağabeyi Ferdi Halat, kardeşini bir bayram sabaha defnettiklerini ve acısının hala taze olduğunu söyledi.

Şehitlik ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür eden Halat, "Kardeşimizin bayramını kutlamaya geldik bugün, bütün şehitlerimiz için Fatihamızı okuduk Allah devletimize zeval vermesin. Kardeşimin acısı hala aynı." dedi.

Şehidin ikiz kardeşi İbrahim Halat da acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

- Malatya

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camide bayram namazının kılan aileler, daha sonra şehitlikteki kabirleri ziyaret etti.