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Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

04.01.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, geçmiş yıllarda Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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