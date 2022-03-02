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Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 15,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg15,9015,90MısırKg2,002,31NohutKg11,5011,50BuğdayKg2,252,80ArpaKg2,153,44

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