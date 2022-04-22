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Şanlıurfa Ticaret Borsası

22.04.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)NohutKg12,20
12,43ArpaKg4,90
5,00BuğdayKg2,30
6,30MısırKg5,25
5,75Kırmızı mercimekKg14,00
14,00

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