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Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg4,625,90MısırKg5,906,25BuğdayKg3,197,00ÇiğitKg4,254,25Preseli pamukKg56,0056,00

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