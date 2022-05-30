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Şanlıurfa Ticaret Borsası

30.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 57,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,5515,60MısırKg4,806,15BuğdayKg5,507,50ArpaKg4,505,00Preseli pamukKg39,1557,10

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