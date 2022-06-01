Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg12,0012,00MısırKg2,386,25BuğdayKg2,002,00Kütlü pamukKg15,0015,00Preseli pamukKg46,0059,00



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