Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 161 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,4415,70ArpaKg1,902,25BuğdayKg2,288,67MısırKg6,206,50Preseli pamukKg49,5058,00Boz kavlak fıstıkKg161,00161,00



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