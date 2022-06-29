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Şanlıurfa Ticaret Borsası

29.06.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg14,0014,00ArpaKg2,002,00BuğdayKg6,579,00NohutKg13,0013,12MısırKg6,366,40

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