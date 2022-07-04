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Şanlıurfa Ticaret Borsası

04.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg10,7514,50ArpaKg2,002,00BuğdayKg7,158,00MısırKg6,206,35Preseli pamukKg54,0054,00NohutKg12,4515,45

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