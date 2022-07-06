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Şanlıurfa Ticaret Borsası

06.07.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg12,0014,00ArpaKg5,007,00BuğdayKg8,579,00NohutKg10,0013,12MısırKg2,366,40

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