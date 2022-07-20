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Şanlıurfa Ticaret Borsası

20.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg12,7112,71BuğdayKg6,968,20MısırKg2,302,30Preseli pamukKg56,0060,00

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