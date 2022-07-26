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Şanlıurfa Ticaret Borsası

26.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 56,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Nötr pamuk yağıKg26,50
26,50BuğdayKg5,50
8,40Preseli pamukKg55,00
56,10SamanKg0,95
1,00Kırmızı kabuklu mercimekKg12,00
17,60

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Şanlıurfa işlem

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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