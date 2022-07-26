Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 56,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Nötr pamuk yağıKg26,50

26,50BuğdayKg5,50

8,40Preseli pamukKg55,00

56,10SamanKg0,95

1,00Kırmızı kabuklu mercimekKg12,00

17,60



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